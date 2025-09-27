كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى طفلان مصرعهما غرقًا وإصابة والدهما، اليوم البسبت، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بمصرف كتشنر على طريق "الحامول - كفر الشيخ".

تلقي اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية المناوفة بدائرة المركز في مياه مصرف كتشنر.

وانتقل ضباط البحث الجنائي وفرق الإنقاذ النهري لموقع البلاغ، وجرى انتشال جثمان الصغيرين بمعرفة الإنقاذ النهري، ونقلهما إلى مستشفى الحامول المركزي، ليتبين وفاتهما نتيجة إسفسيكا الغرق بينما أصيب الأب بعدة إصابات نتيجة الحادث.

وتبين من سجلات المستشفى أن الأب المصاب يدعى " مجدي.ا.ع"، 42 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات، ونجليه الصغيرين المتوفيان "السيد"، 9 أعوام، و"أحمد"، 11 عامًا فيما جرى إيداعهما بمشرحة مستشفى الحامول المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.