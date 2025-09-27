إصابة 4 عمال في انقلاب قلاب وتريلا على طريق أسيوط - المنيا

أسيوط - محمود عجمي:



أُصيب 4 من العاملين بمشروع الرصف بمحافظة أسيوط، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة "قلاب" وتريلا على الطريق الصحراوي الرابط بين محافظتي أسيوط والمنيا.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي أسيوط – المنيا ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن انقلاب سيارة قلاب تحمل رقم (2731 ي ب) وتريلا رقم (3527 ي ب)، وذلك على بُعد نحو 100 كيلومتر من بوابة أسيوط.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد. ح. ع – سائق القلاب، محمود. د. – ميكانيكي، عز الدين. ح – عامل، عبدالله. م. ص – سائق التريلا.

وجميعهم من العاملين بمشروع الرصف بمحافظة أسيوط. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي الرعاية الطبية، حيث تبين أن إصاباتهم سطحية.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.