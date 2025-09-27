بالصور- ضبط صيدلية غير مرخصة تحوي أدوية منتهية الصلاحية في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية غير مرخصة بقرية بني شعران التابعة لمركز منفلوط.



أتى ذلك خلال حملة رقابية موسعة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع الدواء، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الحملة نُفذت برئاسة خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، وبمشاركة الدكتورة راندا رفعت من هيئة الدواء المصرية، إلى جانب مفتشي إدارة تموين منفلوط وممثلي الهيئة، حيث أسفرت الجهود عن ضبط الصيدلية المخالفة والتحفظ على الأدوية المنتهية الصلاحية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية المشتركة بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية والأمنية، لردع كل من تسول له نفسه الاتجار غير المشروع في الأدوية أو المنتجات الغذائية.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر الخط الساخن للمحافظة (114)، أو من خلال الأرقام الأرضية (088/2135858 – 088/2135727)، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن الرقابة المجتمعية عنصر أساسي في جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.





