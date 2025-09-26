صحة الإسكندرية تفحص 2121 مواطنًا في قافلتين طبيتين ضمن حياة كريمة

الإسكندرية – محمد البدري:

قدمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، خدمات الفحص الطبي والعلاج لنحو 2121 مواطنًا في قافلتين طبيتين بمنطقتي برج العرب والمنتزه، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه جرى توجيه القافلة الأولى إلى وحدة بنجر 2 بمنطقة برج العرب، والتي تبعد نحو 31 كيلومترًا عن أقرب مستشفى "برج العرب المركزي"، وضمت 6 تخصصات طبية هي: الباطنة، الأطفال، النساء، الجراحة، الأسنان، وتنظيم الأسرة، بمشاركة 50 من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين من المديرية والوحدات التابعة لها.

وأضاف بدران في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن القافلة الثانية، وجهت إلى وحدة قرداحي بمنطقة خورشيد التابعة لإدارة المنتزه الطبية، والتي تبعد 21 كيلومترًا عن مستشفى أبو قير العام، وشاركت فيها 8 تخصصات طبية شملت: الباطنة، الأطفال، النساء، الجراحة، الأسنان، تنظيم الأسرة، والجلدية، بمشاركة 24 من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إلى أن القافلتين قدمتا خدمات الكشف الطبي لـ2121 مواطنًا من أهالي المنطقتين، وصُرف العلاج لهم مجانًا بالكامل، كما جرى تحويل 23 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو إجراء تدخلات طبية، واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا جبريل، منسق القوافل العلاجية، أنه جرى خلال القافلتين إجراء 351 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم، و188 تحليلًا بمعمل الطفيليات، بالإضافة إلى فحص 303 من مرافقي المرضى للكشف المبكر عن الضغط والسكر، إلى جانب تقديم خدمات التثقيف الصحي لـ630 مواطنًا من أهالي المنطقتين في عدد من الموضوعات الصحية.