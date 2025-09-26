انزلقت قدمها.. مصرع سيدة تحت عجلات القطار في إسنا بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع سيدة في العقد الثالث من العمر، بعدما سقطت أسفل عجلات القطار بمحطة الشغب أثناء محاولتها الصعود عليه.

وكانت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط السيدة على رصيف المحطة إثر انزلاق قدمها أثناء محاولتها اللحاق بالقطار، ما أدى إلى وفاتها في الحال متأثرة بإصابتها البالغة.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني لتيسير حركة المواطنين والقطارات، فيما تولت سيارات الإسعاف نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.