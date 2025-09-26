محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة شبابية لتطوير الخبز وتوفير فرص عمل

أسيوط - محمود عجمي:

عقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة من الشباب القائمين على إحدى المبادرات الناشئة المتخصصة في إنتاج وتطوير الخبز، في إطار جهود المحافظة لدعم المشروعات الشبابية الهادفة إلى توفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حازم علي وكيل وزارة القوى العاملة، وخالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من ممثلي المبادرة والمستشارين القانونيين.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية للأسر الأولى بالرعاية لتمكينها من إقامة مشروعات صغيرة في مجال إنتاج الخبز وتسويق المنتجات، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير مصادر دخل مستدامة. كما يجري التحضير لعقد ملتقى توظيفي لتوفير عشرات فرص العمل للشباب عبر التوسع في أنشطة المبادرة داخل نطاق المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل للمبادرات الشبابية التي تعزز الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالسلع الأساسية وعلى رأسها الخبز.

وشدد المحافظ على أهمية تشجيع الأفكار المبتكرة التي تخدم المجتمع وتحقق العدالة الاجتماعية. كما أوضح أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللوجستي والإداري اللازم لهذه المشروعات، بما يعزز الاستثمار الشبابي ويرسخ مبدأ الشراكة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة.