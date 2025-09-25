إعلان

بورسعيد: مهلة 72 ساعة لرفع العجول من الشوارع أو مصادرتها فورًا

كتب : مصراوي

05:53 م 25/09/2025

اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أمهل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أصحاب العجول المنتشرة في شوارع المدينة، 72 ساعة كحد أقصى لجمعها وإزالتها من الطرق العامة، مهددًا باتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين.

أكد المحافظ، في بيان مقتضب، أنه في حالة عدم الالتزام بالمهلة المحددة، ستبدأ الجهات المختصة في مصادرة العجول فوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

يأتي هذا القرار استجابة لحالة من الاستياء تسود بين أهالي بورسعيد، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتشار الماشية في الشوارع، وهو ما اعتبروه مسيئاً للمظهر الحضاري للمدينة.

