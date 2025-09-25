إعلان

جرفه التيار.. غرق شاب في ترعة الطويلة بالدقهلية

كتب : مصراوي

04:01 م 25/09/2025

غرق شاب- أرشيفية

الدقهلية - رامي محمود:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا في ترعة قرية كفر الطويلة بنطاق مركز طلخا، إثر نزوله في المياه ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار فتوفي في الحال.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بخصوص غرق شاب بالقرب من المسجد الكبير بالقرية.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد محمد عيسى، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، حيث تم استخراج جثة الشاب.

وتبين أن المتوفى هو عبد الباسط أحمد عبد الباسط، 21 سنة، ومقيم بقرية كفر الطويلة، وقد توفي أثناء نزوله للاستحمام في الترعة.

نُقل الجثمان إلى منزله بالقرية، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

التيار ترعة الطويلة الدقهلية قوات الإنقاذ النهري

