بعد طعن طالب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف قيد المتعدي

المنوفية- أحمد الباهي:

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، استبعاد مديرة مدرسة هورين الثانوية المشتركة التابعة لإدارة بركة السبع التعليمية، وتعيين أخرى بدلاً منها لحين انتهاء أعمال التحقيقات بالنيابة الإدارية.

كما قرر إيقاف الطالب المتعدي "أ.م.أ" عن الدراسة لحين انتهاء التحقيقات، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 150 الخاص بلائحة التحفيز التربوي والانضباط.

جاء القرار بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن واقعة تعدي أحد الطلاب مستخدماً آلة حادة على زميله والتشاجر معه أثناء اليوم الدراسي، وهما مقيدان بالصف الثاني الثانوي بالمدرسة.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي والتحلي بالقيم الأخلاقية وضبط النفس بين الطلاب، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع رسالة المدرسة السامية، وأنه لا تهاون مع المخالفات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتربوية الرادعة للحفاظ على الطلاب.

