الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهد طريق الكورنيش بمنطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية، حادث انقلاب سيارة ملاكي واصدامها بعامود إنارة ولوحة إعلانات وواجهة مطعم بجوار نفق الإبراهيمية ما أسفر عن إصابة قائدها.

تلقى قسم شرطة باب شرق بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير أمام نفق الإبراهيمية، انتقلت على إثره قوة من القسم يرافقها سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع البلاغ.

وتبين من الفحص انقلاب سيارة من طراز "أوبل" تحمل لوحات معدنية رقم (س ع ع ٦٩٦٩)، بجوار نفق الإبراهيمية، على طريق الكورنيش في الإسكندرية، ما أسفر عن تلفيات واسعة بالممتلكات العامة والخاصة.

وأظهرت المعاينة اصطدام السيارة بعمود إنارة، وتحطم واجهة مطعم يُدعى "سماش ات"، إضافة إلى صدمة بعمود تابع لوكالة إعلانات والجزء الخارجي لمدخل نفق المشاة بالإبراهيمية، فيما رجحت وقوع الحادث نتيجة السرعة الزائدة.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة "مصطفى. م. إ"، وتم نقله إلى مستشفى لوران لتلقي العلاج اللازم، وأُخطرت إدارة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التلفيات الناتجة عن الحادث.

فيما جرى التحفظ على السيارة لحين انتهاء التحقيقات، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، والعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رابط الفيديو.. اضغط هنا