بعد وفاة لاعب.. إلغاء بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للإعاقة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ألغيت بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للإعاقات الحركية المقامة بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، بعد وفاة اللاعب سمير الطنطاوي، لاعب نادي العزيمة بالإسماعيلية، أثناء مشاركته في منافسات البطولة.

استقبل مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، اللاعب إثر إصابته بأزمة قلبية خلال المنافسات.

وتجري الجهات المعنية حاليًا الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة، وسط حالة من الحزن الشديد بين المشاركين في البطولة.