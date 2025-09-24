استعدادات مبكرة.. نائب محافظ الإسماعيلية يراجع خطة مواجهة أمطار الشتاء

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لمراجعة خطة المحافظة في الاستعداد المبكر لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار والسيول، وخاصة في ظل التغيرات المناخية وزيادة كمية الأمطار المتوقع حدوثها العام الحالي.

جاء ذلك بحضور كل من: اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة الوزير المحافظ، رئيس قطاع الشبكات للشمال والجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، مديري عموم مديريات الطرق والنقل والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والري، الهيئة العامة للرعاية الصحية، مرفق الإسعاف، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إدارة الحماية المدنية، ومرفق المياه بهيئة قناة السويس، إلى جانب الجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم عرض استعدادات الجهات التنفيذية، حيث قامت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بعمل شنايش وشبكات لصرف تجمعات مياه الأمطار، باستغلال أماكن المناسيب المنخفضة في الشوارع.

كما قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بوضع خطة لنشر معدات شفط المياه في البؤر التي تتجمع فيها مياه الأمطار، إلى جانب خطة لصيانة شبكات الصرف الصحي ومراجعة طلمبات الشفط بالأنفاق والمضخات الغاطسة.

وقامت مديرية الري بالمحافظة بتطهير مخرات السيول ومتابعة مناسيب الترع لاستيعاب كمية الأمطار المتوقع هطولها خلال فصل الشتاء.

وراجعت مديرية التضامن الاجتماعي تجهيزات معسكرات الإيواء الثابتة والعاجلة، وتجهيز مهمات الإغاثة، بالتنسيق مع مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأشار معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إلى بؤر تجمعات مياه الأمطار بحي أول، منها: شارع محمد علي أمام ديوان عام المحافظة القديم، أمام وحدة طب أسرة السبع بنات، شارع عرابي، أمام مستشفى الحميات، طريق البلاجات الجديد أمام كارفور، ونفقي الممر وجمال عبد الناصر.

أما بالنسبة لبؤر تجمعات مياه الأمطار بحي ثان، فهي: طريق بورسعيد عند مدخل شارع شل، تقاطع شارع المستشفى مع البحري، تقاطع الطريق الدائري مع طريق بورسعيد أمام محطة الوقود، شارع السكة الحديد عند مخرج نفق الثلاثيني، أمام السنترال الرئيسي، تقاطع شارع المدارس مع المنصورة، وميدان إندونيسيا.

كما أشار إلى نقاط وبؤر تجمعات مياه الأمطار بحي ثالث، منها: أمام ديوان عام المحافظة، مرفق مياه هيئة قناة السويس بطريق الكوكاكولا، أمام محطة الوقود بطريق الإعلام، أمام مكتبة مصر العامة، شارع البيارات (منطقة البدرومات)، خلف قسم ثالث، أمام المجمع الطبي، أمام جراج ديوان عام المحافظة، أمام صيدلية خطاب الجديدة بالشارع التجاري، أمام معرض أبو العينين، وأمام قسم ثالث ومكتب البريد.

وأكد مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمحافظة أنه تم حل جميع هذه البؤر عن طريق إنشاء بيارات جديدة، وتغيير خطوط صرف الأمطار، وتطهير البالوعات بشكل دوري.

كما أشارت ممثلة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة إلى أنه تم إعداد خطة لانتشار وتمركز معدات الشركة، ومعدات المحافظة والمراكز والمدن، ومديرية الري، ومرفق المياه التابع لهيئة قناة السويس. وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية في حال مواجهة السيول والأمطار.

وأكدت أنه تم البدء في تطهير كافة شنايش صرف الأمطار بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وفق خطة زمنية محددة وُضعت مسبقًا، مع رفع المخلفات الناتجة عن التطهير من قِبل الشركة أو سيارات المركز أو الحي التابع له.

وخلال الاجتماع، وجه نائب المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية في حال تعرض المحافظة لأمطار غزيرة؛ من أجل تقليل المخاطر المحتملة. كما شدد على المتابعة المستمرة للنشرات الجوية وبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية السريعة وفقًا للحالة الجوية المتوقعة، ورفع درجة الاستعداد اللازمة لذلك.

كما وجه عصام مكتب المتابعة ومديرية الطرق والنقل بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على كافة المخرات للتأكد من تطهيرها.

ووجه نائب المحافظ شركة القناة لتوزيع الكهرباء بضرورة قطع الكهرباء في المناطق التي قد تشهد سيول؛ حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين من أخطار الصعق الكهربائي.

وأكد عصام خلال الاجتماع على رؤساء المراكز والمدن والأحياء متابعة أعمدة الإنارة والتأكد من سلامتها والعوازل اللازمة لها قبل بداية فصل الشتاء وهطول الأمطار. كما شدد على ضرورة التأكد من وجود أغطية لشنايش صرف الأمطار، وجاهزية محطات الصرف الصحي بالمراكز والمدن لاستقبال كميات المياه المتوقعة.

ووجه عصام مدير إدارة الحملة الميكانيكية بالمحافظة بالمرور على كافة المراكز والمدن والأحياء للتأكد من سلامة السيارات ومعدات شفط مياه الأمطار على مستوى المحافظة.

وأوضح نائب المحافظ أنه جارٍ الإعداد لاصطفاف سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار والأفراد على مستوى مدينة الإسماعيلية بأحيائها الثلاثة؛ للتدريب على سرعة التحرك لمواجهة أي أزمات، والتعامل الفوري مع أي تراكمات لمياه الأمطار أو آثار تنتج عن سوء الأحوال الجوية.