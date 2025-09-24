إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة بعمود كهرباء بنجع حمادي بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة بعمود كهرباء ورصيف مشاة بميدان بنك مصر بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 6 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازم.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي كلفت إدارة البحث الجنائي بكشف ملابسات الحادث.