إعلان

الشرقية تفتتح مدرستين جديدتين في أبو حماد

كتب : ياسمين عزت

01:48 م 24/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الشرقية تفتتح مدرستين (4)
  • عرض 4 صورة
    الشرقية تفتتح مدرستين (3)
  • عرض 4 صورة
    الشرقية تفتتح مدرستين (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية - ياسمين عزت:

شهدت محافظة الشرقية، افتتاح مدرستين جديدتين في مركز أبو حماد، ما يعكس استمرار الاهتمام بتطوير قطاع التعليم وتحسين الخدمات التعليمية في المنطقة، مدرسة عبد الرحمن عبد العزيز للتعليم الأساسي"، التي تم إنشاؤها بتكلفة 22 مليون و768 ألف جنيه، بينما تم افتتاح "مدرسة القطاوية الإبتدائية" بتكلفة 18 مليون و448 ألف جنيه.

تأتي المشاريع في إطار خطط المحافظة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، حيث تشمل المدارس الجديدة فصولًا دراسية مجهزة بأحدث الوسائل التي تساهم في تخفيف الكثافة الطلابية وتوفير فرص تعليمية متقدمة.

محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، أكد في كلمته، أهمية استذكار الطلاب لدروسهم وعدم تأجيل المهام، مع الإشارة إلى دور الدولة الكبير في دعم التعليم من خلال بناء المنشآت التعليمية. كما أعرب عن تقديره لجهود المجتمع المدني الذي ساهم في توفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المنشآت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرقية تفتتح مدرستين أبو حماد محافظة الشرقية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصر واليابان توقّعان الشريحة الرابعة لإنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق
إضافة المواليد.. خطوات تحديث بطاقات التموين
النيابة العامة تحذّر: نشر المقاطع على السوشيال يضر المجتمع ويُعرّض للمساءلة
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي.. رابط مفعل و4 خطوات
مصر تطرح رؤيتها لليوم التالي في غزة.. ومدبولي: القضاء على حماس عسكريا لن ينجح
3 أرقام تاريخية لـ فيستون ماييلي بعد فوز بيراميدز على أهلي جدة
شبورة ورياح واضطراب ملاحة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة