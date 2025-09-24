الشرقية تفتتح مدرستين جديدتين في أبو حماد

الشرقية - ياسمين عزت:

شهدت محافظة الشرقية، افتتاح مدرستين جديدتين في مركز أبو حماد، ما يعكس استمرار الاهتمام بتطوير قطاع التعليم وتحسين الخدمات التعليمية في المنطقة، مدرسة عبد الرحمن عبد العزيز للتعليم الأساسي"، التي تم إنشاؤها بتكلفة 22 مليون و768 ألف جنيه، بينما تم افتتاح "مدرسة القطاوية الإبتدائية" بتكلفة 18 مليون و448 ألف جنيه.

تأتي المشاريع في إطار خطط المحافظة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة، حيث تشمل المدارس الجديدة فصولًا دراسية مجهزة بأحدث الوسائل التي تساهم في تخفيف الكثافة الطلابية وتوفير فرص تعليمية متقدمة.

محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، أكد في كلمته، أهمية استذكار الطلاب لدروسهم وعدم تأجيل المهام، مع الإشارة إلى دور الدولة الكبير في دعم التعليم من خلال بناء المنشآت التعليمية. كما أعرب عن تقديره لجهود المجتمع المدني الذي ساهم في توفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المنشآت.