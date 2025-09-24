بالصور- محافظ بورسعيد يفاجئ الطلاب في سهل الطينة ويسجل الغياب بنفسه

الاحتفال بمرور 5 سنوات على افتتاح أول مستشفى مجاني لسرطان الأطفال في الصعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مدرسة الشهيد فتحي عبد الحميد الشيخ بقرية 2 في منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، لمتابعة سير العملية التعليمية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتابع المحافظ نسب غياب الطلاب، خلال جولته على الفصول الدراسية، مُدونًا إجمالي عدد طلاب الفصل وعدد الحضور على كل سبورة، وموجهًا المعلمين بتطبيق الأمر بشكل يومي.

واستمع محافظ بورسعيد إلى مطالب إدارة المدرسة وأولياء الأمور من سكان المنطقة، مؤكدًا على توفير كافة الخدمات والدعم اللازم للمنطقة والمدرسة بالشكل الذي يليق بأبنائه طلاب المدرسة.