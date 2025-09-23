القليوبية عن نقل تمثال محمد علي: إجراء مؤقت للترميم والتطوير (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أوضحت محافظة القليوبية أن نقل تمثال محمد علي من ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة هو إجراء مؤقت، ويأتي ضمن خطة حضارية شاملة تستهدف ترميم التمثال وتطوير الميدان بالكامل، نافيةً بذلك ما تردد عن نقله بشكل دائم.

وقال المحاسب خالد العرفي، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، إن توجيهات صدرت من المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة وضع تصور لتطوير الميدان والقضاء على المظاهر العشوائية، خاصة بعد الحريق الذي شب بالمنطقة مؤخرًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور شمس القرنفلي، مصمم التمثال، أنه تواصل مع المحافظ وجهاز التنسيق الحضاري لبحث اختيار موقع وقاعدة جديدة تليق بالقيمة التاريخية والفنية للتمثال، سواء في شبرا الخيمة أو القناطر الخيرية.

وكانت نقابة الفنانين التشكيليين قد أصدرت بيانًا أبدت فيه رفضها لما حدث، معتبرة إياه مساسًا بحقوق الملكية الفكرية وتشويهًا بصريًا، قبل أن يصدر توضيح المحافظة الرسمي.