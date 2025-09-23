جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، جولة تفقدية بمدينة دهب، لمتابعة مستجدات المشروعات البيئية وأعمال التطوير الجارية، بحضور الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء.

ووجهت بضرورة رفع تراكمات المخلفات في مدينة دهب، والعمل على إنشاء منظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات، لتحسين المظهر الحضاري لمدينة ذات الطابع السياحي المميز، التي تعد وجهة عالمية لمصر.

كما وجهت بالحد من ظاهرة التجمعات العشوائية للعاملين غير الرسميين في منظومة إدارة المخلفات، وضرورة تقنين أوضاعهم لتنظيم سير العمل، مع وضع مدينة دهب في أولويات تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية.

وأكدت على أهمية توفيق الأوضاع البيئية من خلال تكثيف الاهتمام بمنظومة جمع وفرز وتدوير المخلفات، والتنسيق بين رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ورئيس مدينة دهب، لتنفيذ محطة وسيطة لتنظيم عملية جمع وفرز المخلفات بطريقة آمنة بيئياً، إضافة إلى إنشاء مصنع لتدوير المخلفات.

وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على تراكمات المخلفات والتقليل من المرفوضات قدر الإمكان، لا سيما أن المدينة تنتج يومياً ما بين 12 إلى 15 طناً من المخلفات، وقد تصل في أوقات الذروة إلى 20 طناً يومياً، ما يتطلب وجود خط فرز لتسهيل تدوير المخلفات والتخلص منها.

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء، أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على البيئة في المدن السياحية، مشيراً إلى أن مدينة دهب بما تحمله من مكانة عالمية تستحق أن تكون نموذجاً يحتذى به في الإدارة المتكاملة للمخلفات، والحفاظ على المظهر الحضاري أمام الزوار من مختلف الجنسيات.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة تعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ مشروعات البنية البيئية، بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، مؤكداً أن خطة إنشاء محطة فرز ومصنع تدوير في دهب ستسهم في تقليل حجم المخلفات بصورة كبيرة، وتحويلها إلى موارد اقتصادية وفرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن الحفاظ على نقاء البيئة البحرية والشواطئ التي تشتهر بها دهب عالمياً.