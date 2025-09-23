إعلان

كانوا رايحين المدرسة.. إصابة طالبين في حادث تصادم بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

03:04 م 23/09/2025

إسعاف أرشيفية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب طالبان بالثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم وقع بين موتوسيكل وسيارة نقل على طريق قرية الحاجر دائرة مركز شرطة دار السلام شرق محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بإصابة طالبين في حادث تصادم دائرة المركز.

تبين من التحريات أنه حال سير موتوسيكل يستقله طالبين على الطريق المشار إليه اصطدم بسيارة نقل، ما نتج عنه إصابة مستقلي الدراجة البخارية كل من محمود أحمد عبد المعز 16 سنة، وأحمد محمد عبد المعز 16 سنة، طلاب بمدرسة أولاد يحيى الحاجر الثانوية العامة، وجرى نقلهم إلى مستشفى دار السلام، ثم تم تحويلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لخطورة حالتهم الصحية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جهته أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه يتابع عن كثب حالة الطالبين، منذ وصولهما إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، مضيفًا أنه كلف وجيه الحامدي، وكيل إدارة دار السلام التعليمية بمتابعة حالة الطلاب لحين تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

إصابة طالبين في حادث حادث تصادم بسوهاج حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة نقل مدير أمن سوهاج

