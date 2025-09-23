مقتل شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خصومة ثأرية بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قُتل شخص اليوم الثلاثاء، إثر مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عائلتين بقرية عرب العطيات البحرية التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، نتيجة خلافات ثأرية قديمة.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة بين عائلتين بالقرية ووجود حالة وفاة، وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة مقتل "عبد العزيز . ع . ب"، 46 عامًا، متأثرًا بإصابته بطلق ناري على خلفية الخصومة الثأرية.

وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.