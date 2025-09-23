بالأسماء.. 6 مصابين في حادث على طريق الهضبة بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة مينى باص على طريق الهضبة، بالقرب من منطقة المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة في بداية طريق الهضبة، ناحية صينية المعلمين، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية انقلاب السيارة المشار إليها، مما أسفر عن إصابة كل من:كريمة مصطفى علي مصطفى (50 عامًا) بكدمات متفرقة، وأميمة محمود علي(30 عامًا) باشتباه كسر في الذراع الأيسر، ومديحة جابر أحمد (44 عامًا) باشتباه كسر في الذراع الأيمن، وأماني محمد أحمد (40 عامًا) باشتباه كسر في الذراع الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وأسمة بدر مطاوع (34 عامًا) باشتباه كسر في الكتف الأيسر، ومنال محمد محمد(44 عامًا) باشتباه كسر في الكتف والذراع الأيسر.

ونقل المصابون إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.