الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، طابور الصباح بمدرستي نجيب محفوظ الثانوية بنات، والبنين الثانوية بالخارجة، وذلك بحضور الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

حيث اطمأن على انتظام العملية التعليمية و جاهزية المدارس، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجيستية اللازمة لتوفير البيئة التعليمية الملائمة، مشددًا على المرور والمتابعة الدورية من كافة الإدارات التعليمية للانضباط داخل المدارس وعدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب و المعلمين.

وخلال كلمته، هنأ المحافظ الطلاب والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عامًا دراسي موفق وسعيد، والسعي لتحقيق النجاح و التفوق. موجهًا الشكر للقائمين على المدرستين للجهد المبذول في التجهيز والاستعداد للعام الدراسي.