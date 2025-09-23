"جيل واعي وطن أقوى".. انطلاق قافلة ثقافية بقرية الجبيل في الطور

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلق فرع ثقافة جنوب سيناء فعاليات اليوم الأول من برنامج القافلة الثقافية بمجمع خدمات الأسرة والطفل بقرية الجبيل التابعة لمدينة الطور، بهدف تنمية المواهب في كافة المجالات، وذلك ضمن برنامج أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ووزارة الثقافة من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف.

وقالت منيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، إن فعاليات برنامج القافلة الثقافية بقرية الجبيل مستمر على مدار 4 أيام، خلال الفترة من 22 حتى 25 سبتمبر الجاري، ضمن مشروع "جيل واعي وطن أقوى".

وأوضحت مدير الفرع في تصريح اليوم، أن الفعاليات تضمن ورش مختلفة لتنمية المواهب، منها اكتشاف مواهب في الغناء من خلال عمل لقاءات متنوعة مع مواهب منطقة الجبيل، وورشة خرز وتطريز، تضمنت عمل منتجات الاكسسوارات بالخرز بطريقة يدوية، باستخدام "ابرة، مقص، خيط ملون، خرز ملون".

وتابعت: كما جرى تنفيذ ورشة رسم حر للأطفال، جرى خلالها عمل رسومات فنية مستوحاة من الخيال بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد، وسط أجواء مبهجة، تلاها تنفيذ ورشة رسم على الوجه للأطفال، باستخدام "فرشاة للرسم، وألوان المياه".