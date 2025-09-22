تزامنًا مع بدء الدراسة.. مدرس ينهي حياته بالحبة القاتلة في كفر الشيخ

أقدم معلم خمسيني على إنهاء حياته بتناول حبة حفظ الغلال السامة، إثر مروره بحالة نفسية سيئة، في إحدى القرى التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

وتلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، بوصول المدعو "أ.إ.ا"، 53 عامًا، معلم، ويقيم بمركز بيلا، مصابًا بأعراض تسمم فسفوري، وقد تُوفي في الحال لدى وصوله المستشفى.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المدرس المتوفى تناول حبة حفظ الغلال القاتلة على خلفية مروره بأزمة نفسية حادة، دون وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة عبر خطوط ساخنة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو ميول انتحارية، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات والدعم النفسي ومساندة الراغبين في الانتحار، وذلك عبر الرقم: 08008880700 أو 0220816831 على مدار اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا لتلقي الاستفسارات النفسية على الرقم: 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، وأن المنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، ولا خلق حالة من التعاطف معه أو إيجاد مبررات له، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.