بينها 4 قاعات أفراح.. السياحة تضبط مخالفات بـ26 منشأة بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملات تفتيشية مكبرة على 33 منشأة تجارية ومطعمًا وقاعة أفراح، بأحياء شرق ووسط الإسكندرية والمنتزه ثانٍ، للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

أسفرت الحملات عن ضبط مخالفات متنوعة في 26 منشأة تجارية، بينها 4 قاعات أفراح، تشمل عدم الالتزام بقائمة الأسعار المعتمدة، وجود قوائم أسعار منتهية، البيع بأسعار أعلى من المعتمدة، وغيرها من المخالفات.

ووفقًا للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، جرى إنذار أصحاب المنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعهم واعتماد قوائم الأسعار قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قد وجّه بضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات على المحال والمنشآت، للتأكد من التزامها بقوائم الأسعار المعتمدة وعدم استغلال المواطنين.