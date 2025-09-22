استقرار حالة طفلة سقطت بمدرسة في الفرافرة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استقرار الحالة الصحية لإحدى الطالبات في الفرافرة، اليوم الإثنين، بعد تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي لإجراء الفحوصات والجراحة اللازمة عقب تعرضها لحادث سقوط داخل إحدى مدارس إدارة الفرافرة التعليمية.

وأوضح المحافظ أن الطفلة خضعت لعملية جراحية في الفخذ، وأن حالتها الصحية تحت المتابعة الدورية من الفريق المعالج بمستشفى أسيوط الجامعي حتى الاطمئنان الكامل.

وجّه المحافظ قطاع الصحة بالوادي الجديد لمواصلة متابعة حالة الطفلة والتنسيق المباشر مع مستشفى أسيوط الجامعي لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع التأكد من استقرار المؤشرات الحيوية واستكمال البروتوكولات العلاجية.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تتلقى تقارير دورية عن حالة الطفلة، إلى جانب التواصل المستمر مع إدارة تعليم الفرافرة لتحديث البيانات أولًا بأول.

وأكد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن الطفلة حالياً داخل مستشفى أسيوط الجامعي وأن حالتها الصحية "مستقرة"، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات وإجراء الفحوصات التصويرية اللازمة قبل التدخل الجراحي للفخذ.

وأوضح وكيل الوزارة أن خطة العلاج تتضمن مراقبة ما بعد الجراحة والعلاج الطبيعي المبكر، مع تقييم دوري لضمان سرعة عودة الطفلة إلى نشاطها المدرسي تدريجيًا، مع طمأنة الأسرة والرد على استفساراتها أولًا بأول عبر الفريق الطبي المسؤول.

وشدّد المحافظ على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في متابعة الحالة الصحية لأي طالب أو طالبة داخل مدارس الفرافرة وباقي مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الإجراءات السريعة تعكس جاهزية منظومة الطوارئ والتنسيق بين التربية والتعليم والصحة والإسعاف.

وجّه المحافظ رسالة طمأنة لأسرة الطفلة بأن الحالة الصحية محل متابعة مستمرة حتى تماثلها للشفاء وخروجها من مستشفى أسيوط الجامعي.