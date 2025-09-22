"جاله اتصال".. تفاصيل مصرع "ستورجي" على مزلقان بركة السبع بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

تحولت رحلة عمل يومية لشاب من محافظة الغربية إلى مشهد مأساوي على مزلقان جنزور بمركز بركة السبع في المنوفية، صباح اليوم الإثنين، بعدما فقد حياته أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد المواطنين ووفاته في الحال.

وتبين أن المتوفى شاب يدعى "إبراهيم ع. أ. ع. لاشين"، 37 عامًا، يعمل "ستورجي"، ومقيم بقرية تطاي التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية. كان في طريقه إلى عمله على دراجة نارية خلف أحد أصدقائه، وعند اقترابه من مزلقان القطار، نزل مسرعًا لعبور الشريط أثناء مكالمة هاتفية، معتقدًا أن القطار لا يزال بعيدًا.

وأكد شهود العيان لموقع "مصراوي" أنهم نادوا عليه محاولين إنقاذه، لكنه ارتبك وتوقف في منتصف القضبان، لتصطدم به عجلات القطار وتودي بحياته على الفور.

أبلغ الأهالي الجهات المعنية، وعلى الفور جرى نقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى مستشفى بركة السبع العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في انتظار قرار الطب الشرعي.