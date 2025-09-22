إعلان

محافظ الدقهلية يتفقد موقف سندوب لضمان نقل آمن للطلاب والمواطنين (صور)

11:55 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد موقف سندوب (2)
  • عرض 10 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد موقف سندوب (5)
  • عرض 10 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد موقف سندوب (6)
  • عرض 10 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد موقف سندوب (7)
  • عرض 10 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد موقف سندوب (8)
  • عرض 10 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد موقف سندوب (9)
  • عرض 10 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد موقف سندوب (10)
  • عرض 10 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد موقف سندوب (4)
  • عرض 10 صورة
    محافظ الدقهلية يتفقد موقف سندوب (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، موقف سيارات "سندوب" العمومي خلال جولة مفاجئة صباح اليوم، للتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين، والاطمئنان على حركة النقل والمواصلات، خاصة للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد، وتيسير حركة الركوب في مختلف الخطوط.

وتفقد المحافظ موقف سيارات الركوب للتأكد من انتظام الحركة وعدم وجود تكدس للمواطنين، كما تأكد من وجود سيارات السرفيس لنقل الركاب إلى وجهاتهم. وأكد على الدفع الفوري بسيارات النقل الجماعي في المناطق التي تشهد تكدسًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بتقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين أو وجود أي شكوى في الركوب.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين، مؤكدًا لهم أن جولاته مستمرة على مدار اليوم للتأكد بنفسه من تيسير حركة المرور والنقل، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.

كما وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات من محيط الموقف، وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمكان ومنع أي أشكال تعيق السيولة المرورية.

وأكد على أن توجيهاته تشمل المتابعة المستمرة من إدارة المرور لضمان انتظام حركة السيارات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الدقهلية موقف سندوب اللواء طارق مرزوق الدقهلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه
الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟
حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة