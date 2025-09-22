فيديو مروّع.. سيارة تدهس طفلًا في أول أيام الدراسة بالمنوفية

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نقل مفارم المخلفات الزراعية من الجمعيات الأهلية إلى الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، بهدف ضمان تشغيلها بكفاءة وتعظيم الاستفادة منها في إعادة تدوير المخلفات الزراعية، وذلك تزامنًا مع موسم حصاد الذرة.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة المحافظة لمكافحة ظاهرة الحرق المكشوف والحد من آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ لمناقشة الاستعدادات الجارية لمواجهة الحرق المكشوف، بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، وممثلي مديرية الأمن ورؤساء المراكز، ومسؤولي إدارات المخلفات الصلبة والبيئة.

واستعرض الاجتماع خطط العمل للفترة المقبلة، والتي تتضمن إعادة تدوير المخلفات الزراعية بطرق آمنة وصديقة للبيئة، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الضارة وحماية صحة المواطنين.

ووجّه المحافظ بنقل 16 مفرمة زراعية من الجمعيات الأهلية بمراكز (أبنوب – الفتح – منفلوط – القوصية – أسيوط)، وإعادة توزيع 21 مفرمة جديدة وفرتها وزارة البيئة على الوحدات المحلية، مع تكثيف الندوات التوعوية للمزارعين للتعريف بمخاطر الحرق المكشوف وأهمية تدوير المخلفات وتحويلها إلى أسمدة عضوية (كمبوست) وأعلاف حيوانية (سيلاج).

كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للقرى والمراكز ورصد المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع عقوبات رادعة تصل إلى الحرمان من بعض المزايا مثل السماد وكارت الفلاح، لردع المخالفين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتوسع في زراعة المحاصيل التي تعزز الأمن الغذائي وتدعم الزراعة المستدامة، مشددًا على التزام المحافظة بتوفير الدعم اللازم للأنشطة الزراعية المختلفة، حمايةً للأراضي الزراعية وتعظيمًا للاستفادة من المخلفات في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء.