"كان رايح على أكل عيشه".. مصرع "ستورجي" أسفل عجلات القطار بالمنوفية

11:26 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

موقع الحادث

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات القطار بالقرب من مزلقان جنزور بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، أثناء توجهه إلى عمله.

تلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بأحد المواطنين بالقرب من المزلقان، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة.

وتبين من الفحص أن المتوفى يدعى "إبراهيم ع. أ. ع"، 37 عامًا، ويعمل "ستورجي"، ومقيم بقرية تطاي التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية. وكان في طريقه إلى عمله، وعند عبوره من مكان غير مخصص للمشاة صدمه القطار، مما أسفر عن وفاته في الحال.

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى بركة السبع العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات في انتظار قرار العرض على الطب الشرعي.

