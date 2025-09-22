إعلان

مصرع فتاة وإصابة 6 آخرين في تصادم ميكروباصين بالإسكندرية

10:54 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

حادث تصادم سيارتين ميكروباص - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 6 آخرون، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين ميكروباصين على طريق منطقة العوايد بمحور المحمودية، في نطاق حي منتزه أول شرق الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث أمام فتحة زقزوق وسنترال العوايد، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة و6 سيارات إسعاف إلى موقع التصادم، وتم التعامل مع المصابين ميدانيًا.

وأظهر الفحص الأولي أن الحادث أسفر عن وفاة فتاة وإصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، جرى نقلهم إلى مستشفى شرق المدينة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم الأجهزة الأمنية حادث تصادم ميكروباص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أكسيوس: ترامب سيجتمع بقادة مصر وتركيا و4 دول عربية الثلاثاء