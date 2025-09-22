مصرع فتاة وإصابة 6 آخرين في تصادم ميكروباصين بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 6 آخرون، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين ميكروباصين على طريق منطقة العوايد بمحور المحمودية، في نطاق حي منتزه أول شرق الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث أمام فتحة زقزوق وسنترال العوايد، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة و6 سيارات إسعاف إلى موقع التصادم، وتم التعامل مع المصابين ميدانيًا.

وأظهر الفحص الأولي أن الحادث أسفر عن وفاة فتاة وإصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، جرى نقلهم إلى مستشفى شرق المدينة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.