البطاطس والطماطم بـ10 جنيهات.. مبادرة لتخفيض الأسعار في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أطلقت محافظة الوادي الجديد، مبادرة لتخفيض الأسعار للخضر والفاكهة والسلع التموينية عبر منافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة في مدينة " موط".

قال الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إن المبادرة استهدفت بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء المعيشية ودعم الفئات البسيطة.

وأكد ياسر، إنه جرى توفير كميات من السلع الغذائية الأساسية بمقر الوحدة المحلية بجوار مجلس المدينة من الناحية الشرقية.

وأتاحت المبادرة منتجات متنوعة بأسعار تنافسية، من بينها: سكر بسعر 274 جنيهًا للفة (10 كيلو)، و28 جنيهًا للكيلو، أرز بسعر 270 جنيهًا للفة (10 كيلو)، و27.5 جنيهًا للكيلو.مكرونة بسعر 181 جنيهًا للشنطة 20 كيس.

جبنة نصف كيلو بسعر 42 جنيهًا للعلبة، شاي ربع كيلو 48 جنيهًا، زيت سلطة 1 لتر 56 جنيهًا للزجاجة، فول مدمس بسعر 180 جنيهًا للكرتونة (24 علبة)، و7.5 جنيه للعلبة.

قال رئيس مركز الداخلة، إنه لم تقتصر الجهود على السلع الغذائية فقط، حيث واصلت الوحدة المحلية بالداخلة المبادرة بطرح الخضروات والفاكهة الطازجة بأسعار مخفضة، وذلك بمقر الوحدة المحلية ذاته بدءًا من الثامنة صباحًا وحتى نفاد الكمية، وجاءت الأسعار على النحو التالي: البطاطس والباذنجان بسعر 10 جنيهات للكيلو، الخيار بسعر 17.5 جنيهًا للكيلو، الفلفل شطة بسعر 15 جنيهًا للكيلو، البطاطا بسعر 7.5 جنيه للكيلو، الطماطم بسعر 12.5 جنيهًا للكيلو، العنب بسعر 20 جنيهًا للكيلو.

أضاف رئيس مركز الداخلة، أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الدولة الهادفة إلى دعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتوفير السلع الأساسية والخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق، بما يساهم في تحقيق التوازن وضبط الأسعار، خصوصًا في ظل موجات الغلاء التي تشهدها الأسواق من حين لآخر.