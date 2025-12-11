عبّر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن ترحيبه بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاولة التوصل إلى تسوية الأزمة الأوكرانية.

في مقابل ذلك، اتهم لافروف الدول الغربية بالرغبة في إطالة أمد الحرب في أوكرانيا وأنها لا تبحث عن حلول، مجددا التأكيد على أن عضوية أوكرانيا في الناتو غير مقبولة بالنسبة لموسكو.

وأكد لافروف، أن روسيا تريد سلاما مستداما في أوكرانيا وضمانات أمنية لكل الأطراف، مشددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا.

وأشار لافروف، إلى أن الدول الغربية تعقد الحلول للأزمة الأوكرانية ولا تتحدث عن الأسباب الجذرية للصراع، مؤكدا أنها لا ترغب في وقف إطلاق النار في أوكرانيا للحصول على فرصة لالتقاط الأنفاس ودعم الرئيس فولوديمير زيلينسكي من جديد.

وأوضح لافروف، أن الولايات المتحدة كانت هي الداعم الأساسي لنظام كييف خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

واتهم لافروف، أوكرانيا والدول الأوربية بالانقلاب على اتفاق مينسك، وهو اتفاقين تم توقيعهما في 2014 و2015 لوقف إطلاق النار بين أوكرانيا والانفصاليين في شرق البلاد.

وشدد وزير الخارجية الروسي، على أن موسكو لم تكن ترغب في شن عملية عسكرية في أوكرانيا وكانت تفضل الدبلوماسية والغرب رفض مقترحات لضمان أمن روسيا، مضيفا "لا ندخر أي جهد للبحث عن حل دبلوماسي للنزاع مع أوكرانيا".

وأفاد مسؤولون أوكرانيون، الأربعاء، بأن كييف قدمت ردا مفصلا على خطة السلامة الأمريكية المحدثة المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب، إلى الولايات المتحدة، وفق موقع "أكسيوس".