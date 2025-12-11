ارتفعت أسعار الطماطم، والكوسة، والباذنجان، والفلفل الحامي البلدي، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والفلفل الرومي البلدي، والخيار البلدي، والليمون البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و14 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و10.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 18 و30 جنيهًا، بزيادة 11 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 20 و24 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 11 و13 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و34 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.