سعر الريال السعودي يرتفع في 4 بنوك اليوم

كتب : آية محمد

11:03 ص 11/12/2025

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 12.63 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 12.66 جنيه للشراء، و12.7 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.66 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.7 جنيه للبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي الريال السعودي ارتفاع الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

