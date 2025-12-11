فيديو| مصرع 22 شخصا في انهيار مبنيين بمدينة فاس المغربية

أعلنت السلطات المغربية، مصرع 22 شخصا في حادث انهيار مبنيين سكنيين من 4 طوابق، في مدينة فاس ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، فيما أُصيب 16 آخرين بدرجات متفاوتة الخطورة، من بين 8 أسر تقطن في البنايتين.

وأشارت السلطات، إلى أنه تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة فاس، لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي الرعاية الطبية.

🚨مأساة... انهيار منزلين سكنيين بفاس والجهود استمرت طيلة الليل لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.#المغرب pic.twitter.com/6N332ZnEqS — 2M.ma (@2MInteractive) December 10, 2025

وذكرت أن معطيات أولية تشير إلى أن المبنيين تم تشييدهما في عام 2006، في إطار عمليات البناء الذاتي ضمن برنامج "فاس بدون صفيح".

وأوضحت السلطات، أنها باشرت التحقيق في الحادث للوقوف على أسباب انهيار المبنيين، وتحديد المسؤوليات لمنع تكرار مثل هذه المآسي.