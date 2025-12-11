إعلان

فيديو| مصرع 22 شخصا في انهيار مبنيين بمدينة فاس المغربية

كتب : محمود الطوخي

11:00 ص 11/12/2025

انهيار مبنيين بالمغرب

أعلنت السلطات المغربية، مصرع 22 شخصا في حادث انهيار مبنيين سكنيين من 4 طوابق، في مدينة فاس ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، فيما أُصيب 16 آخرين بدرجات متفاوتة الخطورة، من بين 8 أسر تقطن في البنايتين.

وأشارت السلطات، إلى أنه تم نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة فاس، لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي الرعاية الطبية.

وذكرت أن معطيات أولية تشير إلى أن المبنيين تم تشييدهما في عام 2006، في إطار عمليات البناء الذاتي ضمن برنامج "فاس بدون صفيح".

وأوضحت السلطات، أنها باشرت التحقيق في الحادث للوقوف على أسباب انهيار المبنيين، وتحديد المسؤوليات لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

