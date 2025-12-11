تواصلت، اليوم الخميس، عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط، وسط مشهد انتخابي اتسم بالإقبال الملحوظ من السيدات وكبار السن، الذين اصطفوا في طوابير أمام اللجان، تأكيدًا لحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي.

وأعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، فتح جميع اللجان الانتخابية في الدوائر الأولى والثانية والرابعة في موعدها المحدد، تنفيذًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكداً أن عملية الفتح تمت بسلاسة تامة دون أي تأخير أو معوقات.

وأوضح المحافظ أن اللجان، وعددها 285 مركزًا انتخابيًا تضم 353 لجنة فرعية، استقبلت الناخبين منذ اللحظات الأولى، تحت إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من قوات الأمن، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة ومنظمة.

وأشار أبوالنصر إلى أن أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب يحق لهم التصويت في الدوائر الثلاث، حيث يتنافس 87 مرشحًا على 9 مقاعد بالنظام الفردي، بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في هذه الدوائر. وشدد على توفير جميع التسهيلات لضمان مشاركة آمنة وميسرة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بدأت أعمالها منذ الصباح الباكر، مع ربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، ومتابعة مستمرة عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لرصد الموقف داخل اللجان لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية راجعت أمس جاهزية المقار الانتخابية من حيث النظافة والإنارة وتهيئة المداخل والمخارج، إلى جانب توفير مظلات ومقاعد انتظار وكراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، والتأكد من توافر مولدات كهرباء احتياطية ووسائل الإطفاء.

وشدد أبوالنصر على استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية حتى غلق الصناديق مساء اليوم، مؤكداً التزام المحافظة بتنفيذ تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات والحياد التام تجاه جميع المرشحين.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في اليوم الأخير، مؤكداً أن التصويت واجب وطني ورسالة لدعم الدولة ومساندة جهود التنمية في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على الدعم الفني واللوجستي وتأمين بيئة انتخابية آمنة ومنظمة.