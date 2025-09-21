إعلان

تدخل عاجل لفرق الطوارئ بعد كسر ماسورة غاز رئيسية في بنها

04:03 م الأحد 21 سبتمبر 2025

كسر ماسورة غاز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تدخلت فرق طوارئ الغاز على الفور لفصل الخط الرئيسي المغذي لمنطقة محيط بحر مويس أمام قرية عزبة أبو فرج بمركز بنها بمحافظة القليوبية، وتأمين المنطقة عقب تعرض ماسورة رئيسية للكسر أثناء أعمال تطهير المجرى المائي بواسطة كراكة.

وسارعت الأجهزة الأمنية ومسؤولو شركة الغاز إلى موقع الحادث، حيث جرى غلق المحابس العمومية والسيطرة على الموقف، دون تسجيل أي إصابات، مع اتخاذ جميع التدابير لحماية الأهالي.

وتواصل فرق الصيانة حاليًا أعمال الإصلاح لإعادة ضخ الغاز بصورة طبيعية في أسرع وقت ممكن، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية لحين عودة الأوضاع إلى طبيعتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كسر ماسورة غاز بنها فرق الطوارئ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة