تدخل عاجل لفرق الطوارئ بعد كسر ماسورة غاز رئيسية في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تدخلت فرق طوارئ الغاز على الفور لفصل الخط الرئيسي المغذي لمنطقة محيط بحر مويس أمام قرية عزبة أبو فرج بمركز بنها بمحافظة القليوبية، وتأمين المنطقة عقب تعرض ماسورة رئيسية للكسر أثناء أعمال تطهير المجرى المائي بواسطة كراكة.

وسارعت الأجهزة الأمنية ومسؤولو شركة الغاز إلى موقع الحادث، حيث جرى غلق المحابس العمومية والسيطرة على الموقف، دون تسجيل أي إصابات، مع اتخاذ جميع التدابير لحماية الأهالي.

وتواصل فرق الصيانة حاليًا أعمال الإصلاح لإعادة ضخ الغاز بصورة طبيعية في أسرع وقت ممكن، وسط متابعة دقيقة من الجهات المعنية لحين عودة الأوضاع إلى طبيعتها.