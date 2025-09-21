حشيش وهيروين وشابو..سقوط 16 متهمًا بالاتجار في المخدرات بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، ممثلة في إدارة البحث الجنائي، في توجيه ضربات قوية لبؤر الاتجار في المواد المخدرة والعناصر الخطرة بمركزي الحامول والبرلس.

يأتي ذلك في إطار الحملات الأمنية المكثفة لتطهير المحافظة من أوكار الجريمة، وفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ.

قاد الحملات رجال مباحث مركزي شرطة الحامول والبرلس، تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وبمتابعة العميد أحمد الصياحي، رئيس مباحث المديرية، حيث جرى تنفيذ مداهمات متزامنة استهدفت المتهمين ذوي المعلومات الجنائية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 16 متهمًا من تجار ومروجي المخدرات، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، شملت كيلو ونصف من مخدر الحشيش، و2 كيلو من مخدر الهيروين، وكيلو ونصف من مخدر الشابو.

كما ضبط رجال المباحث بحوزة هؤلاء المتهمين أسلحة نارية للدفاع عن أنشطتهم الإجرامية، شملت 4 بنادق خرطوش، و8 فرد خرطوش.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات معهم.