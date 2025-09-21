"ماتصورش حاجة".. أول تعليق من صحة المنوفية على مشاجرة مستشفى السادات

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استهل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم جولاته مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بمشاركة طلاب مدرسة العباس بن عبد المطلب الإعدادية المشتركة بقرية ورورة في طابور الصباح وتحية العلم، موجهًا التهنئة للطلاب والمعلمين، وحاثًّا إياهم على الاجتهاد والتميز، ومؤكدًا الدور المحوري للمعلم في إعداد أجيال قادرة على صناعة المستقبل.

وخلال تواجده بالمدرسة، أعرب المحافظ عن سعادته بحل أزمة غياب الفناء المدرسي، موضحًا أنه تم استغلال المساحة الأمامية وفصلها عن الشارع بسور متحرك لتكون ساحة آمنة للطابور والأنشطة الرياضية، بعد أن كان الطلاب يقيمون الطابور وسط حركة السيارات، مما كان يشكل خطورة عليهم.

ووجّه الشكر لأهالي القرية على تعاونهم وتحويل مسار المشاة إلى شارع جانبي لتأمين الطلاب.

كما تفقد المحافظ عددًا من المدارس بمدينة بنها، بينها مدرسة مدحت طلعت الابتدائية وناصر الإعدادية والثانوية بنات، حيث شارك الطلاب السلام الوطني داخل الفصول، مشددًا على أن تحية العلم وغرس قيم الانتماء ليست مظاهر شكلية، وإنما أساس لبناء شخصية وطنية واعية.

وأكد عطية أن التعليم يمثل الركيزة الأولى للتنمية، لافتًا إلى اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، داعيًا الطلاب للاهتمام بدراسة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من برامج التدريب التي توفرها مراكز "كرياتيفا" للإبداع الرقمي.

وفي ختام الجولة، التقى المحافظ بعدد من أولياء الأمور، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن انتظام الدراسة، من تخفيف الكثافات وتوفير الكتب، لبدء عام دراسي منضبط.

ورافق المحافظ في جولته الأستاذ مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها.