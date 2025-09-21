المنوفية – أحمد الباهي:

شهد مستشفى السادات العام بمحافظة المنوفية مشاجرة بين ممرضة وشاب مرافق لمريض، بعد أن حاول الأخير تصوير القاعات داخل المستشفى، ما أدى إلى تدخل الممرضة ونشوب دفع متبادل بين الطرفين.

وأوضح مصدر مسؤول لموقع مصراوي أن الواقعة وقعت يوم السبت أثناء تواجد الشاب بالمستشفى، حيث استاء من أمر ما فرفع هاتفه للتصوير، فقامت الممرضة بمحاولة منعه ما أدى لاندلاع مشادة كلامية تحولت إلى دفع متبادل.

وأشار المصدر إلى أن اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة.