إعلان

"رفع موبايل يصوّر".. تفاصيل مشاجرة ممرضة ومرافق مريض في مستشفى بالمنوفية

12:55 م الأحد 21 سبتمبر 2025

تفاصيل مشاجرة ممرضة ومرافق مريض في مستشفى بالمنوفي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية – أحمد الباهي:

شهد مستشفى السادات العام بمحافظة المنوفية مشاجرة بين ممرضة وشاب مرافق لمريض، بعد أن حاول الأخير تصوير القاعات داخل المستشفى، ما أدى إلى تدخل الممرضة ونشوب دفع متبادل بين الطرفين.

وأوضح مصدر مسؤول لموقع مصراوي أن الواقعة وقعت يوم السبت أثناء تواجد الشاب بالمستشفى، حيث استاء من أمر ما فرفع هاتفه للتصوير، فقامت الممرضة بمحاولة منعه ما أدى لاندلاع مشادة كلامية تحولت إلى دفع متبادل.

وأشار المصدر إلى أن اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى السادات العام محافظة المنوفية مشاجرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة