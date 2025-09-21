أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بمحافظة أسيوط حضورًا لافتًا للشرطة المدرسية، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، حيث انتشرت عناصرها أمام بوابة المدرسة وفي فنائها لتنظيم دخول الطلاب، ومتابعة التزامهم بالزي المدرسي، وتنظيم صفوفهم خلال طابور الصباح، في إطار تعزيز الانضباط والنظام داخل المدرسة.

وتولت الشرطة المدرسية مهام التفتيش والتأكد من التزام الطلاب بالزي الرسمي، إلى جانب التأكيد على ضرورة حلاقة الشعر بشكل مهذب وقص الأظافر، كما خصصت طابورًا خاصًا للطلاب المخالفين للزي المدرسي، حيث تم التنبيه عليهم من قبل إدارة المدرسة بعدم تكرار المخالفات والتعهد بالالتزام بالضوابط المحددة.

ورصدت عدسة "مصراوي" مظاهر الانضباط في أول يوم دراسي، حيث ظهر الطلاب ملتزمين بأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطني، وسط أجواء منظمة ساهم فيها الحضور الفاعل للشرطة المدرسية لضمان انتظام العملية التعليمية.

وفي كلمته خلال الطابور الصباحي، قال عمري كامل، مدير المدرسة: "أسعد الله صباحكم جميعًا زملائي المعلمين، أبنائي الطلبة، وكل عام وأنتم بخير. نتمنى من الله العلي القدير أن تكون سنة خير وبركة، وأتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق الدائم في العام الدراسي. نبارك للطلبة المتفوقين في العام الدراسي الماضي".

وشارك محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط في الطابور الصباحي، وشهد تحية العلم وترديد النشيد الوطني، واستمع إلى الكلمة الموحدة التي تناولت حب الوطن وتعزيز قيم الولاء والانتماء، مقدمًا التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالنجاح والتوفيق.

وشدد دسوقي على ضرورة الإسراع في توزيع الكتب المدرسية دون ربطها بالمصروفات، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم للمدارس، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الأحد، سير العملية التعليمية بعدد من المدارس الحكومية والرسمية بالمحافظة، وذلك تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.