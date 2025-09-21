أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم، جولة ميدانية لعدد من المدارس بالمحافظة، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي 2025 / 2026، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب منذ اليوم الأول.

شملت الجولة التفقدية زيارة مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية، ومدرسة أحمد فايز الثانوية بنات، ومدرسة الفاروق الرسمية المتميزة لغات بحي شرق مدينة أسيوط، حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل وغرف الأنشطة، والتقى بالطلاب والمعلمين، مشددًا على أهمية تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية لما لها من دور في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم.

وهنأ المحافظ الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، داعيًا إياهم إلى الالتزام والانضباط والاجتهاد منذ اليوم الأول، مؤكدًا أن التعليم يمثل السلاح الحقيقي لبناء المستقبل والركيزة الأساسية لتنشئة الإنسان المصري. كما حثهم على تنظيم وقتهم بين الدراسة والهوايات، والاستفادة من الأنشطة المدرسية، مع ضرورة التحلي بروح التعاون والاحترام المتبادل داخل المدرسة.

وأشار اللواء أبوالنصر إلى انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة، والبالغ عددها 3214 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، تضم نحو 30,999 فصلًا، ويعمل بها 38,897 معلمًا، ويستفيد منها أكثر من مليون و213 ألف طالب وطالبة. وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، تتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة لضمان انتظامها وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو هيئات التدريس.

وأكد المحافظ أن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بدأت مبكرًا، وشملت تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة والعاجلة، ورفع كفاءة المباني المدرسية، وتجهيز الفصول ودورات المياه والمعامل، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة لتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تساعد الطلاب على التفوق والتحصيل.

وفي ختام جولته، وجّه اللواء هشام أبوالنصر رسالة لأولياء الأمور، دعاهم فيها إلى متابعة أبنائهم وحثهم على الالتزام، مؤكدًا أن تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة هو السبيل لتحقيق تعليم أفضل، وأن التعليم سيظل الاستثمار الحقيقي لبناء مستقبل أفضل لأبناء مصر.