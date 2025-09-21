إعلان

مدرسة انتباه.. انتظام الطلاب بأول أيام العام الدراسي الجديد في بورسعيد - صور

10:22 ص الأحد 21 سبتمبر 2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت مدارس محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، انطلاق العام الدراسي الجديد وسط انتظام الطلاب على الحضور بمختلف المراحل التعليمية، وسط متابعة ميدانية من القيادات التعليمية والتنفيذية لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

وأكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، لتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب، موجهًا عددًا من الرسائل خلال بدء العام الدراسي، حيث دعا الطلاب إلى الالتزام بالجدية والاجتهاد وبذل أقصى الجهد لتحقيق التفوق، كما حث المعلمين على غرس قيم الانتماء والولاء وتعزيز روح الإبداع والابتكار داخل الفصول.

كما شدد على أهمية دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم والمساهمة في بناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات. مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أتمت الاستعدادات لضمان انتظام سير العملية التعليمية، وأن التعليم يمثل أولوية قصوى في خطة الدولة نحو التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

يشار إلى أن مدارس المحافظة وعددها 558 مدرسة رسمي عربي ورسمي لغات ومدارس التعليم الخاص والدولي وفني استعدت لاستقبال 186 ألف طالب وطالبة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

طلاب المدارس بورسعيد العام الدراسي الجديد
