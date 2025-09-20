رئيس مصلحة الجمارك يتفقد ميناء نويبع لبحث آليات تحسين العمل الجمركي

إصابة 20 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، جولة ميدانية بجمارك جنوب سيناء، يرافقه سلمي سالم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، وعدد من القيادات الجمركية.

والتقى أموي خلال الجولة، اللواء وائل السماديسي، رئيس هيئة ميناء نويبع، لبحث آليات تطوير حركة التجارة، وسبل تحسين إدارة المهمل والمخازن، وتحقيق الانضباط والشفافية في العمل الجمركي بميناء نويبع.

وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن وزير المالية وجّه بتكثيف الجهود لتطوير الأداء الجمركي في الموانئ البحرية والبرية والجوية؛ لتحقيق انسيابية أكبر في حركة التجارة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز بيئة الاستثمار.

كما عقد اجتماعًا موسعًا مع العاملين بجمارك نويبع، واستمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا حرصه على تحسين بيئة العمل، وتقديم كل سُبل الدعم لتجاوز التحديات التي تواجه العاملين في المنظومة الجمركية.

وتابع خلال جولة ميدانية بميناء نويبع البحري، أعمال تركيب أجهزة الفحص بالأشعة، ومبنى الإدارة العامة للمهمل "المخزن"، والمركز اللوجستي، إلى جانب إدارات الإفراج المؤقت وساحات الكشف للبضائع الواردة والصادرة.

والتقى خلال جولته بعدد من المتعاملين المصريين والعرب، واستمع إلى أبرز التحديات التي يواجهونها ومقترحاتهم لتيسير عمل المنظومة الجمركية، وعقد لقاءً أيضًا مع عدد من المستخلصين الجمركيين لبحث سبل تسهيل إجراءات التخليص الجمركي.

وشملت الجولة أيضًا زيارة مبنى جمارك نويبع القديم الذي يخضع حاليًا لعملية إحلال وتجديد، بالإضافة إلى تفقد استراحات العاملين، في إطار حرص المصلحة على توفير بيئة عمل مناسبة ومُحفزة ومتطورة .

اختتم جولته بزيارة مطار شرم الشيخ الدولي، والتقى بالعاملين واستمع لمطالبهم، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر في رفع جودة الأداء والخدمات.