مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يبحث رفع كفاءة الخدمات الطبية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

ترأس الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، صباح اليوم السبت، الاجتماع الدوري التوجيهي بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمستشفى الطوارئ بأبو خليفة للجراحات الدقيقة والمتخصصة.



وأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

شارك في الاجتماع مدراء الإدارات الفنية والإدارية ورؤساء الأقسام وفريق الإشراف بالمستشفى، إلى جانب ممثلين عن الأقسام الحيوية، حيث ناقش الحضور عدة محاور استراتيجية تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات الطبية والإدارية المقدمة للمنتفعين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتضمن الاجتماع تقييم مؤشرات الأداء العام بالمستشفى، ومراجعة خطط سير العمل اليومية بالأقسام الطبية المختلفة، وضمان استمرارية تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة.



وجرت مراجعة جاهزية غرف العمليات والتجهيزات غير الطبية، إلى جانب متابعة خطط الصيانة والتطويرات لرفع كفاءة البنية التحتية.

وناقش الحضور أداء إدارات الشؤون الإدارية والموارد البشرية والمطالبات المالية، إضافة إلى مؤشرات مكافحة العدوى، وأداء التمريض، وخدمات الفندقة والتغذية وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأكد الدكتور علي رفعت خلال الاجتماع على أهمية المتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء والعمل بروح الفريق لتجاوز التحديات وتحقيق التميز التشغيلي، مشيرًا إلى أن الاجتماعات لا تقتصر على التقييم فقط، بل تمثل منصة لتبادل الرؤى والأفكار التطويرية التي تدعم استدامة التحسين.

وتأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار سياسة الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز الحوكمة الطبية والإدارية، ومتابعة التنفيذ الفعلي لأهداف مشروع التأمين الصحي الشامل، الهادف لتقديم خدمات صحية متكاملة تضاهي النظم العالمية.







