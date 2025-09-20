المنوفية - أحمد الباهي:

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة المنوفية القبض على 4 شباب وفتاة بتهمة الاعتداء على شاب عشريني يعمل سائق "توكتوك" بهتك عرضه وتصوير الواقعة، ما دفعه لاحقًا للانتحار بتناول قرص سام من حبوب الغلة.

وكانت التحريات قد كشفت أن الفتاة المتهمة استدرجت الشاب إلى حقل زراعي بدائرة مركز الشهداء، حيث اعتدى عليه المتهمون تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وقاموا بتصوير الواقعة.

وعاد الشاب إلى منزله في حالة نفسية سيئة، قبل أن يتناول قرص غلة سام أودى بحياته داخل المستشفى بعد فشل محاولات إنقاذه.

وشيّع أهالي قرية سلامون قبلي جثمان الضحية في جنازة مهيبة، بينما كثّفت الأجهزة الأمنية تحركاتها وألقت القبض على المتهمين، وأحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان أن الدعم النفسي متاح مجانًا عبر الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية (08008880700 – 0220816831)، كما يخصص المجلس القومي للصحة النفسية (20818102) خطًا مباشرًا لتقديم الاستشارات والدعم مجانا، في إطار مواجهة الأزمات النفسية ومنع الانتحار.