"البيت بقى ركام".. إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل ببني سويف (صور)

03:41 م السبت 20 سبتمبر 2025
بني سويف - حمدي سليمان:

أُصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة، إثر انهيار جزئي لمنزل بقرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا غربي بني سويف، اليوم السبت.

وتلقى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانهيار جزء من منزل بالقرية، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين بالمعاينة إصابة كل من: نورا م. ف. (45 عامًا) باشتباه كسر في العمود الفقري، رانيا ج. س. (15 عامًا) بجروح وكدمات متفرقة، آية ج. س. (12 عامًا) بكدمات وسحجات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما حُرر محضر بالواقعة.

وفُرض طوق أمني بمحيط المكان، وأُخطرَت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمعاينة، مع فصل الكهرباء والمياه وإخلاء المنازل المجاورة كإجراء احترازي حفاظًا على سلامة المواطنين.

انهيار جزئي بني سويف انهيار منزل
