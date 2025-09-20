بالصور - سبايدر مان يصطحب "هارون وموسى" في أول يوم دراسة بدمنهور

ضبط أدوية منتهية الصلاحية في صيدلية غير مرخصة بأسيوط ـ صور

البحيرة - أحمد نصرة:

لبّى ولي أمر طفليه رغبتهم في تواجد شخصية "سبايدر مان" معهما في أول أيام الدراسة، واصطحبهما إلى مدرستهما في دمنهور مع شخص يرتدي زي الشخصية الشهيرة.

وقال ولي الأمر: إنه لجأ لهذه الفكرة لتحبيب طفليه في المدرسة والدراسة منذ اليوم الأول، لعلمه بحبهما الشديد لهذه الشخصية.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اكتمال استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وشملت الاستعدادات متابعة نظافة دورات المياه، وتوافر المطهرات اللازمة لتعقيم الفصول وتطهيرها، وتكثيف أعمال نظافة المحيط الخارجي للمدارس، إلى جانب إجراءات الأمن والسلامة لمواجهة أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية.

وشدد "الديب" على مديري الإدارات التعليمية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من جاهزية المدارس، وتنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الحضور والانصراف، وتفعيل الأنشطة التربوية، ومتابعة استلام الكتب، والالتزام بخطة توزيع البرامج الدراسية.

وأضاف "الديب" أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، ومراجعة المباني والتجهيزات المدرسية، وتجديد دهانات البوابات، وغسيل وتطهير خزانات المياه، ومراجعة طفايات الحريق والوصلات الكهربائية، ورفع أي إشغالات أو تراكمات قمامة بمحيط المدارس، بجانب تهذيب الأشجار وصيانة الأثاث وتزيين الأسوار والفصول.

وجرى التأكيد على تفعيل دور الإذاعة المدرسية وطابور الصباح، وغرس قيم الولاء والانتماء، والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطني، إضافة إلى عقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور للاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير المنظومة التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة انتظام عمل لجان المتابعة المشكلة للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوافر شروط السلامة الإنشائية وكافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب لأي خطورة.