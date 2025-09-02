إعلان

خلاف على "شبر مياه" ينتهي بالدم في أسيوط

10:29 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

مشاجرة بالأسلحة النارية - ارشيفية

أسيوط - محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم، في مشاجرة بالأسلحة النارية اندلعت بين عائلتين بمركز الغنايم في أسيوط، بسبب نزاع على مصرف مياه للري.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا بالواقعة، وكشفت المعاينة الأولية عن مصرع "شاهر ع. س" (37 عامًا)، وإصابة شقيقه وآخر، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

مشاجرة بالأسلحة النارية مشاجرة الأسلحة النارية وائل نصار مدير أمن أسيوط
