طفرة في طرق أشمون.. استكمال رصف شريان حيوي بـ"حياة كريمة" (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:



تابع طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، استكمال أعمال الرصف بطريق "سنتريس - ساقية أبو شعرة"، الذي يمتد بطول 3 كيلومترات، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



أكد أبو حطب أن أشمون تشهد طفرةً غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق الذي يعد عاملًا حيويًا لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.



يُذكر أن أعمال الرصف تتم بتنفيذ من الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنوفية وشركة البروج، وبحضور طارق سعد جمعة نائب رئيس المدينة لشئون القرى.

