إعلان

طفرة في طرق أشمون.. استكمال رصف شريان حيوي بـ"حياة كريمة" (صور)

06:14 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    استكمال رصف شريان حيوي بـ''حياة كريمة''
  • عرض 5 صورة
    استكمال رصف شريان حيوي بـ''حياة كريمة''
  • عرض 5 صورة
    استكمال رصف شريان حيوي بـ''حياة كريمة''
  • عرض 5 صورة
    استكمال رصف شريان حيوي بـ''حياة كريمة''
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:


تابع طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، استكمال أعمال الرصف بطريق "سنتريس - ساقية أبو شعرة"، الذي يمتد بطول 3 كيلومترات، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


أكد أبو حطب أن أشمون تشهد طفرةً غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق الذي يعد عاملًا حيويًا لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.


يُذكر أن أعمال الرصف تتم بتنفيذ من الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنوفية وشركة البروج، وبحضور طارق سعد جمعة نائب رئيس المدينة لشئون القرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية حياة كريمة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تململ الاحتياط.. جيش إسرائيل على حافة الانهيار ويبحث عن جنوده بالواتسآب
توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح